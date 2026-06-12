Brasil debuta contra Marruecos

La jornada sabatina del Mundial 2026 tiene como principal atractivo el debut de Brasil, uno de los favoritos para pelear por el título. La presentación del elenco sudamericano será desde las 19 ante Marruecos en New Yersey por la primera fecha del Grupo C.

“Representar a este país, a la Selección más laureada del mundo, me genera responsabilidad y me honra. Quiero aprovechar ese momento con alegría y felicidad”, sostuvo Carlo Ancelotti, entrenador italiano al frente de Brasil.

“Esperamos que Neymar pueda reincorporarse la próxima semana. Tenemos un equipo con la confianza necesaria para competir contra cualquiera”, anticipó.

La selección marroquí llega respaldada por sus últimas actuaciones internacionales. El conjunto africano hizo historia en Qatar 2022 al convertirse en el primer representante de su continente en alcanzar unas semifinales mundialistas.

La jornada sabatina comenzará a las 16 con el encuentro Qatar - Suiza por el Grupo B. Además, desde las 22 por el Grupo C, Haití será rival de Escocia.

En tanto que a las 1 del domingo, jugarán Australia - Turquía (Grupo D).