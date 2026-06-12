“Dibu” Martínez entrenó pero persiste el dolor en su mano

El entrenamiento de la Selección Argentina a puertas abiertas este viernes pasó del susto a la tranquilidad y el gran protagonista de eso fue Emiliano “Dibu” Martínez. La gran pregunta, a pocos días de Argentina vs. Argelia, es: ¿llega en condiciones físicas al debut en el Mundial 2026?

Por su importancia para la Selección Argentina, por el interés en saber cómo evoluciona de su lesión en el dedo anular de la mano derecha y porque era uno de los pocos integrantes del plantel en el campo de entrenamiento, cada gesto suyo estuvo bajo la lupa.

Al igual que en la práctica del jueves, en la que se sacó la férula y puso por primera vez los guantes, el arquero marplatense trabajó antes que sus compañeros y lógicamente, todas las cámaras y celulares apuntaron hacia él.

El arquero empezó a entrenarse con guantes en ambas manos, pero a poco de comenzar sintió un malestar, se lo notó incómodo y se sumó al fútbol tenis con los demás arqueros ya sin los guantes.

Nuevamente, el guardameta de Aston Villa hizo una mueca de dolor al quitarse los guantes y la imagen no pasó inadvertida para los cientos de periodistas presentes en el Compass Minerals National Performance Center.

Mientras los otros arqueros se quedaban llevando a cabo tareas algo más exigentes, Dibu Martínez recorrió toda la cancha a paso lento, con los guantes en la mano y buen semblante.

Saludó a algunos periodistas y antes de meterse en el vestuario, transmitió algo de tranquilidad: "Estamos bien, estamos bien", con el pulgar hacia arriba.

La inesperada lesión de Nicolás Tagliafico en vísperas del debut obligará a Lionel Scaloni a reacomodar piezas de un once que prácticamente salía de memoria. Todavía con tres entrenamientos por delante para realizar pruebas y planificar al detalle, a esta altura la formación de la Selección Argentina cuenta con dudas concretamente en la línea de fondo y en el puesto de centrodelantero.

La baja del lateral izquierdo titular le plantea un dilema al entrenador, ya que no cuenta con un reemplazante natural en el puesto. Las dos alternativas son zagueros zurdos que pueden reconvertirse en jugadores de banda ocasionalmente: Facundo Medina o Lisandro Martínez.

El elegido dependerá de cómo decida Scaloni conformar la zaga. Ya recuperado de la rodilla, Cristian Romero es una fija como primer marcador central en la Selección Argentina, pero en cuanto al segundo surge el dilema de si será Nicolás Otamendi o el propio Licha. En función de eso, saldrá el 3.

Es decir, si el General se gana la titularidad, hay muchas chances de que el zurdo del Manchester United se mueva a la banda izquierda. En cambio, si el DT prescinde de Ota y elije a Martínez como ladero del Cuti, por decantación el lugar de Tagliafico lo ocupará Medina.

Luego de la victoria ante Islandia por 3-0, Scaloni fue consultado por el tema del segundo marcador y dejó una curiosa frase cargada de sinceridad: "Lo único que puedo hacer yo es meter la pata y eso es lo que voy a hacer, porque va a jugar uno de los dos. Si Cuti responde, seguramente, y eso es lo que haga cuando tome la decisión. Ya se los dije a ellos. Lo único que voy a hacer como entrenador es meter la pata porque hay un montón que merecen jugar pero solo lo hacen once, hay cinco cambios y merecerían jugar todos".

El cuerpo técnico considera tan pareja la pelea como se replica en otros puestos, especialmente el centrodelantero, sector en el cual el nivel entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez es muy parejo. "Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo toma de decisiones y tratar de dar en la tecla. No tengo claro quién va a jugar. Incluso si Cuti no está para el inicio podrían jugar los dos, pero no lo tengo claro", reconoció el DT de Pujato.

Y justamente ahí recae el otro interrogante en la formación para el estreno en el Kansas City Stadium: quién será el 9. Es que el mediocampo es prácticamente un hecho que será la base que se viene sosteniendo desde las Eliminatorias: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.