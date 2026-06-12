Gran Premio de Barcelona: horarios y cronograma de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La Fórmula 1 continúa su gira europea con el Gran Premio de España, séptima fecha de la temporada 2026. Las actividades comenzaron este viernes con la primera práctica libre donde Franco Colapinto terminó 10°.

Cronograma del GP de España (horario argentino)

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: se desarrolló entre las 8:30 y las 9:30

Práctica libre 2: 12 a 13

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 7:30 a 8:30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 14 de junio

Carrera: 10

Detalles de Barcelona

El Circuito de Barcelona-Catalunya fue inaugurado en 1991 y se caracteriza por ser un trazado de alta exigencia técnica. Combina curvas rápidas y lentas, lo que lo convierte en un desafío para la puesta a punto de los monoplazas y la gestión del ritmo de carrera.

Entre sus sectores más complejos se destacan los giros 3 y 9, donde los pilotos deben equilibrar precisión y velocidad en cada vuelta. Además, es un circuito que exige una alta carga aerodinámica y un control cuidadoso del desgaste de neumáticos a lo largo de la competencia.

El trazado tiene una longitud de 4,655 kilómetros, se corre a 66 vueltas para completar una distancia total de 307,104 kilómetros.