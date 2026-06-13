Colapinto largará 13° y fue crítico con el andar del Alpine

Franco Colapinto, en un fin de semana donde no pudo encontrar el ritmo ideal en ninguna de las prácticas libres, terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Barcelona. Pese a no meterse a Q3, superó a Pierre Gasly que finalizó 14°.

La pole la hizo George Russell, que redondeó dos días muy buenos y largará en la primera fila en la carrera de este domingo que se largará a las 10. El podio lo completaron Lewis Hamilton y Kimi Antonelli.

El piloto argentino de Alpine fue muy crítico con el rendimiento de su auto a lo largo del fin de semana, donde no pudo repetir resultados como los de Miami o Canadá. De igual manera, Franco Colapinto se mostró optimista por el P13 que logró en la clasificación ya que "está cerca de los puntos" y podrá pelear por terminar entre los 10 primeros.

El Gran Premio de Barcelona no está al nivel de lo que se esperaba desde Alpine y sus pilotos. La temperatura de la ciudad catalana y el calor que en el asfalto de la pista llega hasta los 51° C, afectó aún más el rendimiento de la escudería francesa con la degradación de neumáticos, sumado al desbalance en general que tiene el A-526 en estas jornadas.

Colapinto se refirió a la actuación de su auto con el correr de las prácticas libres y terminó por explotar contra su rendimiento luego de la clasificación, donde terminó decimotercero, "traté de extraer todo lo que podía del auto, pero no hace lo que quiero, voy haciendo drift en toda la pista".

Además sumó, "vamos lento, es muy malo el balance, no le encontramos la vuelta este fin de semana. Nada funciona y es bastante frustrante. Casi termino contra la pared tres veces". el argentino también declaró que intentó "ir al límite" pero "el auto hace lo que quiere".

De igual manera se mostró optimista con lo que podría ser su papel en el Gran Premio de Barcelona, ya que "largando 13° hay oportunidades y no estamos tan lejos de los puntos, vamos a intentar hacer una buena carrera" y apuntó a hacer una actuación mejor en los próximos circuitos, "hay que trabajar, traer mejoras, poner el auto en una ventana mejor y ojalá que seamos más competitivos".

