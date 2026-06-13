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Se definieron los cruces de semifinales para las copas Palacio y Fabián Sosa

San Martín se quedó con el 1 del torneo de Pretemporada. Regatas, Colón y Córdoba lograron ubicarse entre los cuatro mejores en la última fecha. Pingüinos, Alvear, Hércules y Alvear quedaron del 5º al 8º lugar.

Por El Litoral

Sabado, 13 de junio de 2026 a las 17:45
Gentileza Club San Martín

Concluyó el Torneo de Pretemporada en el básquetbol de primera división de la ciudad de Corrientes y quedaron definidos los equipos que disputarán las copas Palacio y Fabián Sosa.

San Martín se aseguró el número uno de la clasificación. Regatas le ganó un “mano a mano” a Pingüinos y clasificó como segundo, relegando al quinto lugar a su vencido. Mientras que Colón y Córdoba completaron los cuatro primeros.

Por lo tanto los cruces de semifinales de la Copa Palacio serán San Martín - Córdoba y Regatas - Colón.

Pingüinos se sumó a Alvear, Hércules y El Tala para en la búsqueda de la Copa Fabián Sosa. Las semifinales serán Pingüinos - El Tala y Alvear - Hércules.

Esta instancia, en las dos copas, se jugará a dos partidos, en el caso de repartirse los triunfos se tendrá en cuenta la diferencia de gol y de persistir la paridad habrá tiempo extra. En tanto que las finales serán al mejor de tres partidos.

Por su parte, Sportivo, Juventus, Don Bosco y Malvinas 1536 Viviendas concluyeron su participación en la primera competencia del año y ahora aguardarán la llegada del Oficial.

La última fecha
Durante la semana se disputó la 11º fecha, última del Torneo de Pretemporada que sirvió como clasificatorio para las copas Palacio y Fabián Sosa.

San Martín derrotó a Alvear 72 a 54 y se aseguró el número de la etapa. Tadeo Laphitzborde con 23 puntos y Franco Aguerre con 16 fueron los goleadores en el Rojinegro, mientras que en el perdedor se destacaron  Lautaro Roldán con 13 y Agustín Barrios con 12.

En un duelo directo por la clasificación, Regatas soportó la reacción de Pingüino en el último cuarto y se  impuso 73 a 69. De esta forma, al Fantasma quedó segundo y el equipo de la banda negra bajó al quinto lugar. Benjamín Marcó con 17 puntos y Matías Sanz Pierlorenzi con 14 fueron los mejores en la ofensiva de Regatas, mientras que en Pingüinos se destacaron en ese rubro Alexis Ortíz con 17 y Jorge Espinosa con 16.

Un contundente triunfo consiguió Córdoba sobre Juventus: 100 a 60, para quedar entre los cuatro mejores. En el conjunto rojo se destacaron  Facundo Montti con 15 puntos y Valentino Yordan con 13, mientras que en el granate lo hizo Juan Meza con 14.

En tanto que Colón sufrió para superar a Hércules 55 a 50 y quedarse con la tercera ubicación .  Juan Gauna con 10 puntos fue el máximo anotador en el equipo violeta, mientras que Matías Núñez aportó 12 para el conjunto azul.

Además, y cerrando su participación en el certamen, Sportivo superó a Don Bosco 78 a 67 con 16 puntos de Agustín Bernachea y El Tala hizo lo propio con Malvinas 1536 Viviendas 76 a 40 con 13 tantos de Franco Valsangiacomo.

Así se ubicaron
El Torneo de Pretemporada concluyó con estas ubicaciones: San Martín 21 puntos, Regatas y Colón 20, Córdoba 19, Pingüinos 18, Alvear y Hércules 17, El Tala 16, Sportivo 14, Juventus 13, Don Bosco 12 y Malvinas 1536 Viviendas 11. En el caso de los equipos igualados en puntos, se tuvo en cuenta el resultado entre sí para determinar la ubicación.

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