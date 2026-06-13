Krujoski tuvo un fuerte choque contra el paredón en Rosario

Las ilusiones de Humberto Krujoski (Renault Fluence) para avanzar en el campeonato del Turismo Carretera 2000 chocaron contra el paredón en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

Durante la primera vuelta, el auto del correntino fue empujado por Luis José “Josito” Di Palma (Citroën C4 Lounge) y los dos chocaron contra la pared de seguridad en el circuito rosarino.

Di Palma intentó aguantar el sobrepaso de Krujoski, se metió por la cuerda pero chocó al correntino y provocó la rotura de la dirección del vehículo del arrecifeño y arrastró en un fuerte impacto de ambos autos contra el muro.

“No entiendo lo que hizo Josito, me llevó hacia el paredón”, contó casi al borde del llanto por la bronca, Krujoski.

El correntino llevó tranquilidad a todos. “Estoy bien, con un dolor en la pierna por la fuerte desaceleración carrera se paralizó y los dos pilotos fueron atendidos en el centro asistencial que se instaló en el propio autódromo.

Krujoski, que forma parte del ACRA Ambrogio Racing, fue séptimo en la clasificación y en la final sabatina, por el sistema de penalización de la categoría, largó en el octavo lugar.

La carrera tuvo un abrupto final para el correntino que ahora espera la respuesta de su equipo para ver si puede poner en condiciones el auto para la final de este domingo que cerrará la sexta fecha del campeonato.

Triunfo de Llaver

Bernardo Llaver tuvo un sábado perfecto en el Turismo Carretera 2000 y se quedó con la primera final correspondiente a la sexta fecha de la temporada 2026.

Al mando de su Honda Civic N°3, el mendocino coronó una jornada ideal luego de haber dominado el entrenamiento y quedarse con la pole position. De esta manera, alcanzó su tercera victoria del año y reafirmó su condición de líder del campeonato.

Detrás de Llaver finalizaron Juan Manuel Dose (Citroën C4 Lounge) y Lucas Bohdanowicz (Renault Fluence), quienes completaron el podio. El top cinco se completó con Camilo Echevarría y Andrés Jakos, ambos con Honda Civic.

El triunfo tuvo un valor especial para Llaver, ya que debió largar desde la tercera posición debido al sistema de recargos que aplica la categoría y además compitió con los 80 kilos de lastre, el máximo permitido por el reglamento para el líder del certamen.

Una de las incidencias clave de la carrera se produjo en los primeros metros de competencia, cuando los Honda Civic de Andrés Jakos y Mario Valle se tocaron en la curva 2. El incidente modificó el desarrollo de la prueba y favoreció el avance de Llaver hacia la punta.

La final de este domingo será a 12 vueltas y se largará a las 13.10.

