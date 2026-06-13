La final del Torneo Provincial 2026 se abre en Curuzú Cuatiá

La final del Torneo Provincial 2026 de fútbol de primera división tendrá su partido de ida este domingo en Curuzú Cuatiá. Desde las 15, Victoria recibirá a Lipton con el arbitraje de Francisco Vargas de la Liga Goyana. La revancha y la definición se dará una semana más tarde en el complejo Leoncio Benítez de Boca Unidos en la capital correntina.

Para Lipton se presenta una oportunidad histórica de quedarse por primera vez con el Provincial.

El equipo azul que conduce técnicamente Pablo Sixto Suárez tuvo un sólido andar en el certamen. Ganó su grupo con comodidad. En octavos de final eliminó en el clásico de barrio a Sportivo, mientras que en los cuartos necesito de los tiros penales para dejar en el camino a Comunicaciones de Mercedes.

En la semifinal, Lipton venció en la capital correntina a Huracán de Goya 4 a 1 después de igualar en 0 el encuentro de ida.

Victoria de Curuzú, que ganó por última vez el Provincial en el 2015, busca hacer pesar la localia para viajar con tranquilidad hasta la ciudad de Corrientes.

En la zona de clasificación, el equipo curuzucuateño igualó el lugar con Barracas de la misma ciudad.

En octavos de final eliminó 6 a 2 en el global a Berón de Astrada de Santo Tomé. Mientras que en los cuartos de final, en un duelo entre equipos de la misma ciudad, dejó en el camino a Barracas: empataron en el global 1 a 1 y en los penales se impuso 6 a 5.

La semifinal frente a Central Goya tuvo una definición similar. El marcador global quedó igualado en 1 y en la serie de penales se impuso en los penales 3 a 2 con una gran actuación de su arquero Yonahtan Romero.