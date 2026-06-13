Lionel Scaloni define el reemplazante de Tagliafico

El entrenador Lionel Scaloni empieza a definir el equipo titular de la Selección Argentina para enfrentar a Argelia este martes desde las 22 en el Estadio Kansas City, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, y debe elegir al reemplazante de Nicolás Tagliafico.

El lateral izquierdo será la única baja por lesión que tendrá el conjunto argentino, aunque hay otros futbolistas que también se perfilan como suplentes porque arribarán con poco rodaje tras recuperarse recientemente de sus molestias musculares, como es el caso de Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Sabiendo que Dibu Martínez arribará sin inconvenientes al estreno mundialista, pese a la fractura que había sufrido en el dedo anular de su mano derecha, el cuerpo técnico tendrá que elegir al lateral izquierdo que reemplace a Tagliafico.

Si bien el equipo se empezará a vislumbrar con el entrenamiento de este domingo, que será a puertas cerradas, lo cierto es que Facundo Medina y Lisandro Martínez son los principales candidatos a ocupar ese rol.

Por el momento, quien corre con ventaja es Medina, quien está más acostumbrado a jugar en ese lugar y ya lo hizo en el amistoso contra Islandia. Si el DT opta por él, el zaguero de Manchester United sería titular junto a Nicolás Otamendi y Cuti Romero podría reaparecer recién frente a Austria, para no exigirlo tras el parate que atravesó por una lesión.

La otra chance es que Cuti y Otamendi formen dupla de centrales y quien se corra a un costado sea Licha, quien esporádicamente ha desempeñado esa función e incluso jugó ahí en algunos encuentros de Eliminatorias.

Hay otros dos jugadores que podrían moverse en ese lugar como Nicolás González y Valentín Barco, quien debutó como tres en Boca cuando apareció. Sin embargo, por el momento no son una opción para Scaloni y, de no mediar sorpresas, el lateral no saldrá de Martínez o Medina.

Este sábado, la Selección Argentina completó un nuevo día de actividades en el predio Compass Minerals de Sporting Kansas. Durante la sesión, los futbolistas hicieron treinta minutos de labores en gimnasio y posteriormente saltaron al campo de juego para finalizar la entrada en calor con ejercicios de definición y técnica.

El entrenador Lionel Scaloni encabezó la parte estrictamente futbolística en donde ejercitó con el plantel movimientos tácticos puntuales, trabajos defensa-ataque y un bloque de reducido de alta intensidad para culminar.

Arbitro polaco para el debut

El polaco Szymon Marciniak impartirá justicia en el primer encuentro de la Selección Argentina en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. Este será ante Argelia en Kansas City el próximo martes.

El árbitro ya fue protagonista en dos encuentros mundialistas, ya que fue el juez designado en la final de la Copa del Mundo 2022 ante Francia y en el partido ante Australia por los octavos de final.