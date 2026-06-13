Taraguy se consolida al frente del torneo Regional

La tercera fecha del XXVI Regional del NEA de rugby permitió que Taraguy se consolide en lo más alto de las posicones. El equipo correntino aprovechó la caída de San Patricio para estirar la ventaja en lo más alto de la tabla. Por su parte, Aranduroga volvió al triunfo durante su presentación en Resistencia.

Un sólido triunfo logró Taraguy en Corrientes ante Regatas Resistencia por 38 a 0. Los cuervos tuvieron un gran desempeño sobre todo en el primer tiempo (se impuso 26 a 0), donde mostraron efectividad, una solida defensa y un pack competitivo en los scrum. En el complemento, se jugó gran parte en las 22 de Taraguy, pero sin claridad y en la recuperación de la poseción, contestó con ataques fulminantes para llevarse el sólido triunfo.

También en la capital correntina, el que se recuperó es CURNE que venció a San Patricio por 39 a 9, para volver a prenderse en la conversación por los primeros puestos. El vigente campeón, que venía de perder en Paraguay, no le dio chances al equipo correntino.

En Resistencia, Aranduroga se reencontró con el triunfo y superó a por 30 a 16.

Los elencos del Paraguay también festejaron como visitantes, los dos cluges sumarron a sus jugadores de la franquicia Yacaré. CURDA doblegó 64 a 28 a CAPRI en Posadas y un poco más ajustado, San José venció en Formosa 29 a 26 a Aguará.

Así se ubican

Con los resultados registrados este sábado, las posiciones del Regional NEa de primera división quedaron de esta forma: Taraguy 15 puntos, Curne 11, Aranduroga y Curda 10, San Patricio y San José 9, Aguará 5, Regatas 2 y Capri 0.

Lo que viene

La cuarta fecha, que está prevista para el fin de semana del 20 y 21 de junio, cotempla estos encuentros:

Taraguy vs. Capri

Agurá vs. Sixty

San Patricio vs. Regatas

Curne vs. Aranduroga

San José vs. Curda.