Brasil empató con Marruecos en el debut

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en la primera fecha del grupo C en el Mundial 2026, en un partido que fue un tiempo para cada uno en cuanto a situaciones de gol.

Con los golazos de Ismael Saibari para los Leones del Atlas y de Vinicius para la Canarinha, el estreno de las dos selecciones fue con repartija de puntos en el MetLife Stadium. Los de Carlo Ancelotti deberán enfrentar a Haití en la segunda jornada, mientras que los de Mohamed Ouahbi se medirán con Escocia.

El encuentro disputado en Nueva Jersey inició con una supremacía abrumadora del elenco africano. Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron avasallados por su rival, perdieron la pelota con facilidad y ofrecieron muchas debilidades en el retroceso defensivo. No fue casualidad que Ismael Saibari aproveche esta situación para picar entre los centrales y definir por encima de Alisson antes de la pausa de hidratación (1-0).

La desventaja profundizó las deficiencias de la Verdeamarela, que no podía pasar la mitad de la cancha hasta que su carta ofensiva más fuerte salió a la superficie. Vinicius Júnior encaró sobre la banda izquierda, enganchó hacia el medio en el área y sacudió un potente remate que fulminó a Bono a los 31 minutos de juego.

Todo el vértigo de esa etapa mutó a un trámite menos fluido y sin tantas llegadas a los arcos, sumado a un protagonismo mayor del pentacampeón sobre un contrincante que bajó sus energías y se lo notó muy cansado en los últimos minutos.

Igualdad de Qatar

Qatar sumó su primer punto en un Mundial al rescatar un agónico empate 1-1ante Suiza, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B, jugado en San Francisco. Suiza se puso en ventaja en el primer tiempo a través de un penal de Breel Embolo, mientras que la igualdad a través de Boualem Khoukhi.