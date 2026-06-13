Boca Unidos busca un triunfo que ponga paños fríos a una semana convulsionada

Un partido clave para cerrar una semana convulsionada afrontará este domingo Boca Unidos por la décimo tercera fecha, cuarta de las revanchas, de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol.

En el estadio principal del complejo Leoncio Benítez, el conjunto aurirrojo recibirá la visita de San Martín de Formosa con el arbitraje de Nelson Bejas.

Boca Unidos tiene 12 puntos y marcha en el penúltimo lugar del grupo. En su última presentación perdió en su visita frente a Defensores de Vilelas 2 a 0 y durante la semana vivió días convulsionados por indisciplina de algunos integrante de su plantel.

Los prolongados festejos del cumpleaños de Cristian Chávez, a dos días de la presentación en Resistencia, terminaron con la recisión del contrato del delantero.

Además, Daniel “Keko” Villalba, Saúl Abecasisy Alejandro Leani pasaron a entrenar con el equipo liguista. A ellos se sumarán, una vez que se recuperen de sus lesiones: Martín Ojeda y Diego Sánchez Paredes.

En el medio de escándalo, Alberto Boggio fue ratificado como entrenador principal y tuvo que rearmar el equipo. De los titulares que jugaron en Resistencia, no estará a disposición Ataliva Schweizer que fue expulsado y recibió una fecha de suspensión.

En tanto que entre las altas en la lista de convocados aparece el delantero Antonio Medina y el defensor Yasir Olivares, que dejaron atrás diferentes lesiones.

El rival de turno, San Martín, tiene 20 puntos y marcha en el segundo lugar del grupo y viene de ganarle como local a Tucumán Central 3 a 2.

Durante la primera rueda, San Martín y Boca Unidos igualaron 1 a 1 en Formosa. El equipo formoseño abrió la cuenta con el gol de Lautaro Ceratto, mientras que en tiempo de descuento, igualó de tiro penal Martín Ojeda.

Los tres puntos en juego aparecen como vitales para Boca Unidos para apaciguar los ánimos y para volver a ponerse en carrera en la lucha por la clasificación.

Triunfo visitante

La fecha comenzó el viernes con la victoria de Sarmiento de La Banda en Salta frente a Juventud Antoniana 1 a 0. El único gol del partido lo marcó Guillermo Guzmán a los 28 minutos del segundo tiempo. El triunfo le permitió al equipo santiagueño trepar hasta el cuarto lugar con 18 puntos, mientras que los salteños están quintos con 14.

Más partidos

La fecha 13 en la Zona 2 contempla otros dos partidos. En Formosa, desde las 15.45, Sol de América recibirá al puntero Mitre de Posadas. Mientras que en Resistencia, a partir de las 16, se producirá el choque entre los equipos chaqueños de Sarmiento y Defensores de Vilelas.

En la oportunidad quedará libre Tucumán Central.