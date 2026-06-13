Sorpresa en el Mundial 2026: robaron los botines de la selección de Inglaterra

La selección de Inglaterra arrancó su camino en el Mundial 2026 con un contratiempo: le robaron todos los botines, pelotas oficiales y parte de su indumentaria antes de su primer entrenamiento en Kansas City. El hecho generó un verdadero escándalo y puso en alerta a todo el plantel dirigido por Thomas Tuchel.

El robo ocurrió en el traslado del cargamento desde la base de preparación en Florida hacia el campo de entrenamiento en Swope Soccer Village, Missouri. Entre los objetos sustraídos se encontraban los botines de las principales figuras inglesas, pelotas oficiales del torneo, uniformes y material de entrenamiento.

La policía detuvo a dos sospechosos y la FA busca respuestas

La policía de Kansas City confirmó que abrió una investigación por el robo y que ya detuvo a dos personas vinculadas al caso. “Fueron puestas bajo custodia a la espera de una investigación más exhaustiva”, detalló un portavoz policial consignado por el diario The Guardian.

Mientras tanto, la Federación de Fútbol Inglesa (FA) trabaja a contrarreloj junto a las autoridades locales para intentar recuperar los artículos robados o reemplazarlos lo antes posible. El objetivo es que el equipo pueda entrenar normalmente y no pierda ritmo de cara al debut, que será el miércoles frente a Croacia en Dallas.

El plantel inglés tenía previsto realizar su primer entrenamiento en la tarde de hoy sábado en el Swope Soccer Village, pero antes deberá resolver la falta de calzados y balones. El debut será el miércoles ante Croacia en Dallas, por el Grupo L. Luego, enfrentará a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).

La preparación de Inglaterra venía en alza tras una concentración positiva en West Palm Beach, Florida, donde el equipo ganó amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica.

TN