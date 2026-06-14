Alpine evalúa la posibilidad de incorporar a Alonso en su plantel

Fernando Alonso, piloto español de 44 años, dejó abierta la posibilidad de salir de Aston Martin al cierre de la temporada de Fórmula 1 y crecieron los rumores de una vuelta a Alpine, escudería con la que conquistó dos títulos mundiales, y pese a que la misma concretó buenos resultados con Franco Colapinto y Pierre Gasly.

“Lo más importante para mí es sentirme competitivo, sentirme rápido. Y eso lo siento. Me siento rápido. Cuando pare, no lo tengo decidido, pero no sé si será este año, el que viene o dentro de tres”, explicó el histórico piloto de la Máxima sobre su futuro en la categoría.

La posibilidad de ver al español nuevamente en el equipo de Enstone va de la mano, en gran medida, por la amistad que él mantiene con Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder de la escudería, quien además fue su descubridor y el que lo impulsó a la categoría.

“Alpine está dirigido actualmente por Flavio Briatore, el mánager de Alonso, y aunque ha recalcado repetidamente que el crecimiento técnico del equipo es su prioridad, la idea de dar la bienvenida a Fernando para la que podría ser su última temporada en la Fórmula 1 no se considera en absoluto descabellada”, comentó el medio Motorsport Italia.

El Nano compitió con el equipo francés entre 2003 y 2006 y fue bicampeón del mundo en 2005 y 2006, cuando la escudería competía bajo el nombre de Renault. “Una última etapa en el equipo que le brindó los momentos más significativos de su carrera tendría, sin duda, un fuerte valor simbólico. Pero no se trataría solo de sentimentalismo”, sentenció Motorsport.

TyC Sports

