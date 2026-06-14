Alemania busca su primer triunfo frente a Curazao

Alemania y Curazao jugarán este domingo desde las 14 en el Houston Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo E, por la fase de grupos del Mundial 2026.

Ambos equipos buscarán comenzar con una victoria en la Copa Mundial de la Fifa.

Cómo llegan Alemania y Curazao al partido por el Mundial 2026

El conjunto alemán, tetracampeón del mundo, buscará dejar atrás sendas eliminaciones en primera ronda en Rusia 2018 y Qatar 2022. En los amistosos previos al debut, despachó a Finlandia con un 4 a 0 en Mainz y se impuso frente al anfitrión Estados Unidos por 2 a 1 en Chicago.

Por su parte, el elenco curazoleño disputará su primera Copa del Mundo luego de completar una campaña invicta en las eliminatorias de Concacaf. De 25 de 26 futbolistas nacidos en Países Bajos, fue goleado por Escocia por 4 a 1 y goleó a Aruba por 4 a 0 en los partidos preparatorios para el certamen ecuménico.

La probable formación de Alemania vs. Curazao, por el Mundial 2026

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

TyC Sports