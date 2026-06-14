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Turismo carretera 2000

Krujoski cerró un fin de semana negativo en Rosasrio

El piloto correntino debió abandonar la carrera de este domingo en Rosario. El día anterior tampoco pudo completar la final por un choque de "Josito" Di Palma.

Por El Litoral

Domingo, 14 de junio de 2026 a las 17:18

El paso de Humberto Krujoski por Rosario terminó con salgo negativo. El correntino no pudo completar la segunda final de la sexta fecha y se fue del autódromo Juan Manuel Fangio sin poder sumar puntos en las dos carreras disputadas.

En la final del sábado, Krujoski sufrió un choque de Luis José "Josito" Di Palma y lo arrastró hasta el paredón cuando todavía no se completaba la primera vuelta.

El ACRA Ambrogio Racing trabajó sobre el Renault Fluence de Krujoski y le permitió largar la final de este domingo. El correntino avanzó algunos puestos, pero lamentablemente se vio obligado a desertar prematuramente de la competencia final por una falla mecánica.

Por su parte, Bernardo Llaver (Honda Civic) coronó un fin de semana brillante en el Turismo Carretera 2000 y se quedó con la victoria en la segunda final de la sexta fecha del campeonato 2026, que se llevó a cabo en el Autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario.

Lucas Bohdanowicz (Renault Fluence) y "Josito" Di Palma (Citroën C4 Lounge) completaron el podio. Cuarto terminó Juan Ignacio Concina (Renault Fluence) y quinto fue Juan Manuel Dose (Citroën C4 Lounge).

Luego de ganar el sábado, Llaver no dejó dudas y completó un fin de semana de excelencia en el que dominó el entrenamiento, la clasificación y ambas finales.

La próxima fecha (séptima) del Turismo Carretera 2000 se correrá del 17 al 19 de julio en el autódromo de Río Cuarto, nuevamente junto al Turismo Pista.

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