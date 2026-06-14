Boca Unidos consiguió un triunfo revitalizador

Los triunfos traen tranquilidad y esa fue la sensación que se vivió este domingo en el complejo Leoncio Benítez cuando Nelson Bejas indicó el final del partido que Boca Unidos le ganó a San Martín de Formosa 3 a 1. El partido correspondió a la décimo tercera fecha, tercera de las revanchas, de la Zona 2 del Federal A.

El abrazo de los jugadores y los festejos de los simpatizantes sirvieron como desahogo por retomar la senda del triunfo y dejar atrás los inconvenientes de indisciplina de algunos integrantes del plantel correntino.

Claudio Alonso abrió la cuenta para el equipo local a los 29 minutos del primer tiempo. Lautaro Mendoza amplió la ventaja a los 17 del complemento y 6 minutos más tarde, Leandro Gómez estableció el 3 a 0. El descuento formoseño llegó con un gol en contra de Pablo Moreyra a los 27.

Con la victoria, Boca Unidos trepó hasta el quinto lugar del grupo con 15 puntos y quedó a tres de la zona de clasificación. Sarmiento de La Banda, que el viernes había superado como visitante a Juventud Antoniana 1 a 0, marcha en el cuarto lugar con 18 unidades.

En la próxima fecha (14º), Boca Unidos visitará a Tucumán Central y San Martín será local de Sarmiento de Resistencia.