Alemania tuvo una contundente presentación

Alemania goleó por 7 a 1 a Curazao en su debut en el Mundial 2026 en Houston en un partido que fue de menor a mayor y sufrió el primer tanto del equipo caribeño en mundiales.

Con los tantos de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz por duplicado, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann no dejó dudas e hizo el encuentro que se pronosticaba en la previa, aunque sufrió el tanto de Livano Comenencia en el primer tiempo.

El conjunto alemán tomó rápidamente el control del marcador a los seis minutos gracias a Felix Nmecha, quien abrió la cuenta y parecía encaminar una tarde tranquila para Die Mannschaft.

Sin embargo, Curazao sorprendió al mundo al alcanzar el empate mediante Livano Comenencia, que aprovechó un balón frontal para convertir el primer gol de su selección en una Copa del Mundo.

La igualdad generó ilusión en el conjunto caribeño, pero Alemania reaccionó con autoridad antes del descanso. Nico Schlotterbeck volvió a poner en ventaja a los europeos con un cabezazo y, poco después, Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal para establecer el 3-1 parcial.

En el complemento no hubo lugar para la sorpresa. Alemania monopolizó el juego y transformó la diferencia futbolística en una goleada. Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav se sumaron a la lista de goleadores para ampliar la ventaja hasta el 6-1, reflejando el dominio absoluto del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann.

Con seis anotadores distintos a lo largo de la tarde, Alemania cerró la cuenta con un nuevo tanto de Havertz, que firmó su doblete personal y decretó el definitivo 7-1.

Alemania arrancó su participación con una exhibición ofensiva y quedó momentáneamente en lo más alto del Grupo E, a la espera del resultado entre Ecuador y Costa de Marfil.