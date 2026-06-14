Argentina clasificó al Mundial con aporte de la correntina Celina Novatti

Primer objetivo cumplido para la selección U18 Femenina de Argentina. El seleccionado nacional, con la correntina Celina Novatti en su plantel, superó con autoridad a República Dominicana por 88 a 51, selló su clasificación a la Copa del Mundo U19 de Chengdu 2027 y avanzó a las semifinales de la AmeriCup de Irapuato (México). Este domingo y desde las 20.30 horas, buscará seguir haciendo historia frente a Canadá.

La correntina Novatti estuvo en cancha 9 minutos, aportó 2 puntos, tomó 1 rebote y repartió 2 asistencias. En lo que va de la competencia sumó 40 minutos en cancha en cuatro partidos.

Argentina mostró sus credenciales desde el inicio del encuentro contra Dominicana y construyó una ventaja importante a partir de su eficacia ofensiva y la intensidad en el retroceso. Con un parcial de 28-15 en el primer cuarto y cinco conversiones desde el perímetro, el equipo encontró rápidamente los caminos para lastimar y marcar el ritmo de la noche sabatina.

La tendencia se mantuvo durante el siguiente período. El tiro exterior continuó siendo una de las principales armas, con una inspirada Sofía Lombardero al sumar cinco triples en esa primera mitad. Aunque la diferencia se redujo levemente antes del descanso, el conjunto nacional conservó una buena ventaja sólida y el protagonismo del partido (41-25).

El complemento ofreció un escenario muy similar. La albiceleste mantuvo la concentración, respetó su propuesta colectiva y encontró respuestas en distintas manos para seguir ampliando la máxima del juego.