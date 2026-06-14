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Provincial de clubes

Victoria y Lipton no se sacaron ventaja en la primera final

El encuentro que se jugó en Curuzú Cuatiá terminó en 0. La definición del certamen será el próximo fin de semana en la capital provincial.

Por El Litoral

Domingo, 14 de junio de 2026 a las 19:11
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La primera fina del Torneo Provincial de Clubes 2026 de fútbol terminó empatada. En Curuzú Cuatiá, el local Victoria y Lipton igualaron sin abrir el marcador y la definición del título para el certamen que organiza la Federación Correntina de Fútbol quedó abierta.

La revancha y definición del certamen será el próximo fin de semana en la capital correntina. El partido tendría como sede la cancha principal del complejo Leoncio Benítez que pertenece a Boca Unidos.

El partido no presentó grandes emociones y Victoria sufrió la expulsión de Pascual Mendoza en tiempo de descuento. El trámite fue trabado y los dos se enfocaron en la parte defensiva, principalmente en el primer tiempo.

En el complemento, durante los primeros 20 minutos, intentaron avanzar hacia el arco rival. Ninguno pudo prevalecer y el empate los dejó conformes de cara a la revancha, aunque en la última jugada del encuentro, el arquero Romero evitó la caída de su arco frente a un arco bombeado casi desde la mitad de la cancha.

 

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