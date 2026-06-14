Victoria y Lipton no se sacaron ventaja en la primera final

La primera fina del Torneo Provincial de Clubes 2026 de fútbol terminó empatada. En Curuzú Cuatiá, el local Victoria y Lipton igualaron sin abrir el marcador y la definición del título para el certamen que organiza la Federación Correntina de Fútbol quedó abierta.

La revancha y definición del certamen será el próximo fin de semana en la capital correntina. El partido tendría como sede la cancha principal del complejo Leoncio Benítez que pertenece a Boca Unidos.

El partido no presentó grandes emociones y Victoria sufrió la expulsión de Pascual Mendoza en tiempo de descuento. El trámite fue trabado y los dos se enfocaron en la parte defensiva, principalmente en el primer tiempo.

En el complemento, durante los primeros 20 minutos, intentaron avanzar hacia el arco rival. Ninguno pudo prevalecer y el empate los dejó conformes de cara a la revancha, aunque en la última jugada del encuentro, el arquero Romero evitó la caída de su arco frente a un arco bombeado casi desde la mitad de la cancha.