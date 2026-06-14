Scaloni probó dos esquemas en el entrenamiento

La Selección Argentina realiza los últimos ensayos de cara al debut en el Mundial ante Argelia del próximo martes a las 22.00 en Kansas City. Más allá de que hay algunos nombres que parecen establecidos en el once, Lionel Scaloni todavía no dio indicios sobre el equipo que parará en el debut y la mayor parte de las dudas pasan por la defensa: cambió nombres, probó una línea de cuatro defensores y más tarde practicó con tres centrales y dos carrileros ofensivos. A

En el entrenamiento de este sábado Scaloni probó dos esquemas. El primero fue un 4-4-2, con una línea defensiva conformada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Más tarde, ingresó Facundo medina para jugar de lateral izquierdo y el que salió fue Cuti.

Teniendo en cuenta los antecedentes y las características del rival, es probable que este sea el parado táctico con el que Argentina inicie el Mundial, aunque los nombres todavía son una incógnita. Más allá de las pruebas, no se descarta la presencia de Nahuel Molina como titular en el lateral derecho.

La dupla central también es una incógnita, parece haber tres nombres para dos puestos, pero también existe una posibilidad de que jueguen todos, con Licha de '3', como ha jugado en algunas ocasiones con la camiseta albiceleste. Cabe remarcar que Nicolás Tagliafico posee una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginará, al menos, del partido ante Argelia.

También ensayó un 3-5-2, con dos carrileros ofensivos como Giuliano Simeone por derecha y Nicolás González por izquierda. Romero fue el stopper por derecha, Otamendi el líbero y Lisandro Martínez el stopper por izquierda.

Este esquema lo suele practicar Scaloni para momentos determinados de partido, pero es muy poco probable que lo utilice de arranque y menos con dos futbolistas de corte ofensivo por las bandas.

Del medio para arriba el panorama parece estar más claro. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se repartirían la mitad de la cancha, mientras que la delantera estaría conformada por Lionel Messi y Lautaro Martínez, que le ganaría la pulseada a Julián Álvarez debido a la lesión en el ligamento del tobillo izquierdo que marginó al hombre del Atlético de Madrid de los dos amistosos previos.

Thiago Almada corre con ventaja sobre Giuliano Simeone por el puesto restante. Pese a que el surgido de las inferiores de Vélez no tuvo la mejor de las temporadas en el conjunto que dirige Diego Simeone, durante el úiltimo año fue ganando importancia dentro de la Selección Argentina como consecuencia de sus goles y sus rendimientos destacados.

La probable formación de la Selección Argentina para el debut ante Argelia es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Informe de TyC Sports