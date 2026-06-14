Mandiyú e Independiente definen la Copa de la Liga

La Copa de la Liga 2026 definirá a su campeón este lunes en cancha de Boca Unidos. Mandiyú e Independiente jugarán la gran final desde las 15 en el complejo Leoncio Benítez ubicado en el barrio 17 de Agosto.

Los dos equipos ya están clasificados al Provincial 2027 pero buscarán la gloria en un encuentro que se definirá en 90 minutos, en el caso de paridad habrá tiros desde el punto del penal para conocer el campeón.

Mandiyú fue de menos a más en el certamen que reúne a equipos de Primera A y B. Comenzó el certamen bajo la conducción técnica de Fabián Ponce y en la tercera fecha dejó su cargo después de caer frente a Huracán (1-4). Llegaron Nicolás Ferreira y Hernán Coronel y la producción del albo mejoró. En la etapa de grupos terminó con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas. En octavos de final eliminó a Cambá Cuá (1-0), en cuartos a Curupay (2-0) y en semifinales a Huracán (0 a 0 y en penales 8 a 7).

Independiente, entidad del barrio Unión, buscará su primer título en el certamen. Hace dos año logró el ascenso a la Primera A y rápidamente se convirtió en protagonista. El equipo que dirige Sergio Acevey superó la ronda clasificatoria con cinco triunfos, un empate y dos derrotas. Mientras que en las llaves eliminatorias dejó en el camino a Mburucuyá (5-2), Ferroviario (4-0) y Deportivo Montaña (4-1).

La apuesta de Mandiyú pasa por un equipo más juvenil, mientras que Independiente cuenta con jugadores de experiencia. Cada uno, con sus argumentos, saldrá a buscar el primer título de la temporada.