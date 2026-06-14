Mundial 2026: Australia se impuso ante Turquía

Australia venció 2-0 a Turquía juegan en el Estadio BC Place de Vancouver, por la primera fecha del grupo D del Mundial 2026. El seleccionado oceánico fue contundente cada vez que llegó al área rival y consiguió los tres puntos con los goles de Irankunda y Metcalfe.

Los Socceroos golpearon de contra y se fueron en ventaja al descanso

Los primeros minutos ofrecieron muy poco. El conjunto dirigido por Vincenzo Montella asumió el protagonismo con la posesión de la pelota e intentó progresar a partir del manejo de Hakan Calhanoglu y Arda Güler, mientras que los Socceroos, conducidos por Tony Popovic, esperaron ordenados y apostaron por un juego más vertical. Más allá de algunas aproximaciones, ninguno de los dos logró inquietar seriamente al arquero rival.

El desarrollo cambió por completo tras la pausa para la hidratación. A partir de ese momento, el encuentro se transformó en un partido de ida y vuelta, con espacios y llegadas en ambas áreas. Primero avisó el seleccionado turco con una acción de Güler, pero en la respuesta el combinado oceánico encontró una contra perfecta: Nestory Irankunda explotó su velocidad, dejó atrás a la defensa y definió con categoría para establecer el 1-0.

La desventaja obligó a Turquía a adelantar sus líneas y estuvo muy cerca del empate con un potente remate de Abdülkerim Bardakcı, que el arquero Beach alcanzó a desviar antes de que la pelota pegara en el palo. Del otro lado, el elenco australiano siguió encontrando espacios para lastimar y otra vez Irankunda estuvo cerca de ampliar la diferencia con un fuerte disparo.

En el tramo final de la primera parte, el equipo de Montella acorraló a los australianos y sostuvo una presión constante en busca de la igualdad. Kerem Aktürkoğlu tuvo la ocasión más clara sobre el cierre, pero su remate fue bloqueado cuando parecía convertirse en gol. De esta manera, los Socceroos se fueron al descanso con una ventaja de 1-0, gracias a su eficacia para aprovechar los contragolpes, mientras que el conjunto turco pagó caro su falta de contundencia.

Beach sostuvo a Australia y Metcalfe liquidó el partido

El segundo tiempo comenzó con un ritmo muy intenso. Obligado por la desventaja, el conjunto de Vincenzo Montella salió decidido a buscar el empate y realizó una modificación desde el vestuario con el ingreso de Kenan Yildiz. Sin embargo, los Socceroos también mostraron sus credenciales y avisaron rápido con un contragolpe que no tuvo buen puerto y poco después, con un cabezazo de Harry Souttar que exigió una gran respuesta de Çakır.

Con el correr de los minutos, el dominio pasó a ser del seleccionado turco. Arda Güler probó de tiro libre y obligó a una gran intervención de Patrick Beach, mientras que el equipo oceánico comenzó a replegarse cada vez más cerca de su arco para defender la ventaja conseguida en la primera etapa.

Tras la pausa para la hidratación, el asedio de Turquía se intensificó. El arquero australiano volvió a lucirse ante un potente remate de Çelik y luego protagonizó la atajada de la noche al contener, en dos tiempos, una volea de Kerem Aktürkoğlu, sosteniendo el triunfo de los dirigidos por Tony Popovic.

Cuando parecía que el empate estaba al caer, el seleccionado de Oceanía volvió a golpear. A los 75 minutos, Connor Metcalfe recuperó una pelota en la mitad de la cancha, encaró al arco y sacó un remate cruzado que se metió junto al palo para establecer el 2-0.

El segundo gol golpeó anímicamente al equipo de Montella, que siguió intentando, principalmente con remates lejanos de Güler, aunque sin la precisión necesaria para descontar. Australia administró la ventaja con varios cambios para refrescar el equipo y cerró el partido con autoridad para comenzar su participación mundialista con una victoria que lo dejó segundo en el grupo D.

Mundial 2026: el fixture y la tabla de posiciones del grupo D

Viernes 12 de junio - Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay | Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles

Viernes 19 de junio - Fecha 2

Estados Unidos vs. Australia | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: Seattle

Turquía vs. Paraguay | Horarios: 00:00 (ARG/URU), 23:00 (CHI), 22:00 (COL/ECU/PER), 21:00 (MEX) | Sede: San Francisco

Miércoles 24 de junio - Fecha 3

Paraguay vs. Australia | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: San Francisco

Turquía vs. Estados Unidos | Horarios: 23:00 (ARG/URU), 22:00 (CHI), 21:00 (COL/ECU/PER), 20:00 (MEX) | Sede: Los Ángeles

Espn