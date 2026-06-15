España debuta en el Mundial ante Cabo Verde

España y Cabo Verde jugarán desde las 13 en el Atlanta Stadium, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.

El conjunto africano buscará dar la sorpresa en su primera participación en la competencia, mientras que los europeos, que llegan como candidatos, buscan alargar su invicto de 10 encuentros.

Cómo llegan España y Cabo Verde al duelo por el Mundial 2026

La Roja, comandada por Luis de la Fuente y gran candidata, viene con un invicto de 30 partidos, y su última derrota fue frente a Colombia en un amistoso disputado en marzo de 2024, aunque perdió contra Portugal por penales en la final de la Nations League, en los 90 minutos empataron 2-2.

Su última presentación fue un sorpresivo empate por 1-1 contra Irak.

Los africanos, comandados técnicamente por Bubista, encadenan dos victorias consecutivas -Serbia e Islas Bermudas- y van en busca de dar el primer golpe en un duelo clave si quiere tener chances de clasificar para las llaves eliminatorias, en un grupo que comparte con dos equipos competitivos como Uruguay y Arabia Saudita.

TyC Sports