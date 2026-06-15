El Mountain Bike vivió una verdadera fiesta deportiva por los paisajes de Goya

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya coordinó el desarrollo de la cuarta fecha del Campeonato del Sur Correntino de MTB, que tuvo lugar en los desafiantes senderos rurales de la Segunda Sección Colonia Porvenir.

El evento deportivo, que convocó a corredores de toda la provincia y de la región del Litoral, ratificó el posicionamiento de la localidad como plaza estratégica para el turismo de competencias y el crecimiento sostenido del ciclismo de montaña.

Una fiesta del pedal por los senderos de Colonia Porvenir

El calendario de la especialidad sumó una de sus jornadas más atractivas del año, aprovechando las ventajas geográficas y la complejidad de los caminos de la zona rural goyana para exigir al máximo a los corredores.

La fecha puntuable se corrió íntegramente por los accidentados y pintorescos paisajes de la Segunda Sección Colonia Porvenir. Este escenario ofreció un circuito técnico exigente, caracterizado por sus tramos de senderos trabados, desniveles naturales y bancos de arena que demandaron una óptima preparación física y estrategia de dosificación por parte de los competidores, quienes brindaron un espectáculo de alto nivel para el público que se apostó a la vera del trazado.

Convocatoria federal y fuerte impacto en el turismo deportivo

La competencia trascendió las fronteras locales, atrayendo a delegaciones de ciclistas de distintos puntos de la provincia de Corrientes y de provincias vecinas de la región, acompañados por sus equipos mecánicos y familias.

Desde la gestión municipal destacaron que la masiva afluencia de delegaciones no solo ratifica el crecimiento del ciclismo en Goya, sino que funciona como una inyección económica directa para el sector hotelero y gastronómico, afianzando la política pública de promover a la localidad como un polo de referencia nacional para el denominado turismo deportivo.