Cabo Verde hizo historia y empató con España en su debut mundialista

La selección de Cabo Verde hizo historia al igualar sin goles ante España, vigente campeón de Europa y uno de los candidatos a quedarse con el título, en el que fue su debut absoluto en un Mundial de fútbol.

La gran figura del encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H fue el arquero de Cabo Verde, Vózinha, quien se lució con grandes atajadas.

Durante todo el partido, la pelota estuvo bajo el dominio de los jugadores españoles, aunque siempre les faltó tener claridad en los últimos metros ante un rival que se había replegado muy bien con una línea de cuatro defensores y cinco mediocampistas que estaba dividida por muy pocos metros.

Pese a la férrea defensa de los jugadores de Cabo Verde, España tuvo situaciones clarísimas principalmente en el final del primer tiempo.

Sin embargo, el arquero caboverdiano, Vózinha, se lució con unas impresionantes atajadas para mantener la igualdad en el marcador.

En la segunda mitad se dio el ingreso de la joven estrella española, Lamine Yamal, quien tuvo su regreso a un campo de juego después del desgarro que había sufrido hace más de un mes mientras jugaba para el Barcelona.

Pese a su indudable calidad, Yamal no pudo desequilibrar mucho y Cabo Verde terminó aguantando con muchísima solidez y firmeza en defensa para llevarse un empate histórico.

La próxima presentación de España en el Mundial será el domingo cuando se enfrente con Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde jugará el mismo día ante Uruguay.