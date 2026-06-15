Histórica consagración de Independiente en la Copa de la Liga

El club Independiente del barrio Unión subió a la categoría superior hace dos años y en el 2026 logró su primer título en la Liga Correntina de Fútbol. El conjunto rojo se quedó con la Copa de la Liga al superar a Mandiyú 5 a 4 en los penales después de igualar en 1 tanto los 90 minutos.

Frente a un buen marco de público en el complejo Leoncio Benítez de Boca Unidos, en la fría tarde correntina se definió el primer torneo de la temporada que reunió a equipos de la Primera A y B.

Brian Torres fue el héroe de la jornada al contener el cuarto penal de Mandiyú, ejecutado por Marcos Velozo. En tanto que Cristian Ramírez fue el encargado de anotar el quinto para Independiente que desató la algarabía para el conjunto del barrio Unión.

El partido tuvo sus emociones durante el primer tiempo. El inicio fue vertiginoso con los dos equipos generado buenos ataques. La apertura del marcador llegó a los 33 minutos cuando Alejandro Barboza aprovechó en rebote que dio Torres, ante un remate de Gabriel Gauto, y adelantó a Mandiyú en el marcador.

Sobre el final de la etapa, a los 47, Hugo Lugo cerró una perfecta contra y de cabeza estableció la paridad para Independiente.

En los segundos 45 minutos, los dos equipos arriesgaron poco pero hubo lugar para la polémica cuando el árbitro Gerardo Martínez Sandoval, a instancias de su jueza de línea, le anuló un gol a Gabriel Acosta del conjunto rojo que estaba perfectamente habilitado.

Después llegó el momento de los penales y la paridad se mantuvo hasta el 3 a 3. Para Mandiyú convirtieron Gabriel Gauto, Enrique Trossero y Ezequiel Méndez, mientras que para Independiente lo hicieron Hugo Lugo, Agustín Leguizamón y Franco Ramírez.

El diferencia llegó con el remate de Marcos Velozo que contuvo Torres, tomando la pelota bien abajo hacia su derecha. Gabriel Acosta adelantó a Independiente. Luego anotó Joaquín Gómez Marasi (M) y Cristián Ramírez fue efectivo y le dio el título a Independiente.

En el histórico partido de este domingo, Independiente presentó estos once jugadores titulares: Brian Torres, César Chávez, Enzo Quevedo, Gabriel Acosta, Agustín Alegre, Facundo García, Juan Leguizamón, Fernando González, José Miguel Piñeiro, Hugo Lugo y Franco Ramírez. En el segundo tiempo ingresaron Cristian Ramírez, Ariel Alcaraz y Agustín Rolón.

El flamante campeón superó la ronda clasificatoria con cinco triunfos, un empate y dos derrotas. Mientras que en las llaves eliminatorias dejó en el camino a Mburucuyá (5-2) en octavos de final, Ferroviario (4-0) en cuartos, Deportivo Montaña (4-1) en semifinales y Mandiyú (1-1, 5 a 4) en la gran final.