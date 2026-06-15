Los tenistas correntinos tuvieron suerte dispar en Asunción

Los tenistas correntinos tuvieron suerte dispara en la jornada de lunes en el Challenger de Asunción, Paraguay que se desarrolla en las canchas de polvo de ladrillo del Club Internacional de Tenis.

Carlos María Zárate perdió en al primera ronda del certamen que forma parte del ATP Challenger Tour, mientras que Ignacio Monzón (foto) superó la clasificación y se metió en el cuadro principal.

Zárate estrenó su mejor ránking histórico (412º) con una derrota frente al colombiano Juan Gómez (577º) por 2.6, 6-1 y 7-5 en 2 horas de juego. Los dos primeros sets fueron bien diferentes. El correntino de 21 años dominó el primero, mientras que el colombiano de 34 lo hizo en el segundo. El tercero fue equilibrado, pero "Cali" cedió su set en el undécimo set y se despidió del certamen paraguayo.

Por su parte, Monzón (712º) cerró con éxito su paso por la qualy y se metió en el cuadro principal. En la jornada de lunes, el correntino de 28 años superó a Valentín Basel (1138º) por 6-2 y 7-5 para asegurarse un lugar en el cuadro principal. En la primera ronda de la clasificación, Monzón venció a Julián Cundom (994º) por 6-3, 1-6 y 6-4.

Este martes, Monzón se medirá con Juan Manuel La Serna (286º y tercer preclasificado) por la primera ronda del cuadro principal del certamen paraguayo.