Boca Unidos anunció la vuelta de Mariano Miño

El mercedeño Mariano Miño regresó a Boca Unidos y será uno de los refuerzos que tendrá el equipo correntino en el Torneo Federal A después de la fecha 14.

El volante ofensivo de 32 años ya se sumó e las prácticas del plantel boquense y quedó a disposición del DT Alberto Boggio pero recién podrá debutar en la 15º fecha. En la misma situación se encuentra Alejandro Donatti que la semana pasada ya fue anunciado como refuerzo.

"Mariano Miño se suma al plantel profesional para encarar la segunda mitad de la temporada en el Torneo Federal A", informó el club Boca Unidos. "El mediocampista ya tuvo su primer entrenamiento y se puso a las órdenes de Alberto Boggio", agregó el comunicado y concluyó: "Qué lindo tenerte de nuevo, Mariano".

Miño, surgido de Comunicaciones de Mercedes, formó parte del plantel de Boca Unidos en la temporada 2016-2017 cuando disputó la Primera B Nacional. Después emigró a Uruguay para jugar en Sud América y luego pasó por Canadá en el Toronto FC. En su regreso al país registró jugó en Villa Dálmine, Agropecuario y Belgrano de Córdoba. En tanto que llaga a Corrientes proveniente del cub fue Delfín de Ecuador.

Después de la próxima fecha (14º), cuando Boca Unidos visite a Tucumán Central, todos los clubes podrán sumar 4 refuerzos siempre que tengan lugares disponible en la lista de buena fe de 40 jugadores. La fecha límite para las incorporaciones de fijó al 2 de julio.

En la fecha 15, Boca Unidos quedará libre por lo tanto los refuerzos que sume recién podrán debutar en la jornada siguiente cuando el equipo correntino reciba a Sarmiento de Resistencia.

Hasta el momento Boca Unidos se aseguró la presencia de Donatti y Miño, dos jugadores de experiencia y jerarquía.

El pasado domingo, Boca Unidos le ganó como local a San Martín de Formosa 3 a 1. Los otros resultados de la fecha 13 en la Zona 2 fueron: Juventud Antoniana 0 - Sarmiento de La Banda 1, Sol de América de Formosa 0 - Mitre de Posadas 0, Sarmiento de Resistencia 2 - Defensores de Vilelas 0. En la oportunidad quedó libre Tucumán Central.

Las posiciones en la Zona 2 quedaron de esta manera: Mitre 22, Sol de América y San Martín 20, Sarmiento de La Banda 18, Boca Unidos 15, Juventud Antoniana 14, Tucumán Central y Defensores 13, y Sarmiento de Resistencia 9.

La próxima fecha (14º) contempla estos encuentros: Tucumán Central - Boca Unidos, San Martín - Sarmiento de Resistencia, Defensores - Sol de América y Mitre - Juventud Antoniana. Libre: Sarmiento de La Banda.