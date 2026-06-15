Uruguay no pasó del empate con Arabia Saudita

Uruguay comenzó su camino en el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita por el Grupo H donde también empataron España y Cabo Verde pero sin abrir el marcador.

Arabia Saudita aprovechó su momento de supremacía en la recta final del primer tiempo y estampó el primer gol del partido, gracias a la conquista de Abdulelah Al Amri tras un rebote del arquero Fernando Muslera. Uruguay hizo todos los méritos para ganarlo en el complemento, pero debió conformarse con la igualdad que llegó de la mano de Maximiliano Araújo.

Durante gran parte de la etapa inicial, ambos equipos mostraron un planteo cauteloso y generaron pocas situaciones de riesgo. Sin embargo, la selección árabe logró capitalizar una de las escasas oportunidades y se fue al descanso con ventaja.

Para el complemento, Bielsa movió el banco de suplentes e introdujo a Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria en lugar de Darwin Núñez y Matías Viña, con el objetivo de darle mayor profundidad al ataque.

"Es un rival que debimos superar, cedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Este partido teníamos que ganarlo", afirmó Marcelo Biela, el entrenador argentino que dirige Uruguay.

Los asiáticos seguirán su camino en el Mundial el próximo domingo 21 de junio, cuando enfrenten a España desde las 13 en el Estadio de Atlanta. El elenco de Marcelo Bielsa chocará con la histórica Cabo Verde esa misma jornada, a partir de las 19 en Miami.