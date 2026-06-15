Suecia aplastó a Túnez con un contundente 5-1

Suecia goleó sin objeciones por 5-1 a Túnez este domingo en el Estadio Monterrey, por la primera fecha del grupo F del Mundial 2026. La nota la dio la gran dupla en ofensiva que mostró con Viktor Gyökeres y Alexander Isak, que fueron imposibles de frenar por la defensa rival.

El encuentro comenzó de forma inmejorable para los suecos. Yasin Ayari marcó el 1-0 a los 7' de juego. Pelotazo largo para Isak, quien picó y la recibió picando, el arquero lo cortó con el puño y fue en busca de la segunda pelota, que ya le había caído a Gyokeres, quien lo eliminó con un sombrerito. Mientras tanto, dos defensores ya esperaban en la línea de gol y despejaron un remate de zurda abajo.

Aunque la pelota le cayó a Yasin Ayari, quien desde lejos sacó un bombazo tan potente como preciso que superó al arquero y se metió en el ángulo, entre el travesaño y la cabeza de un defensor. Y curiosamente, no lo festejó por su ascendencia tunecina, casi como una ley del ex.

Túnez buscó una reacción rápida y casi la tiene: Elias Saad recibió en mitad de cancha con espacio y avanzó, lo vio solo a Anis Ben Slimane llegando por izquierda y se la dio. El delantero abrió el pie y remató aunque el arquero Nordfeldt le ahogó el grito con una gran reacción. La jugada, sin embargo, no valía por fuera de juego, ya que Saad trasladó un segundo de más antes de largarla.

Quien sí golpearía otra vez sería Suecia. Recuperación cerca de su área, juego directo hacia un Gyokeres que recibió en mitad de cancha, giró y abrió con Isak. El 9 fue letal: avanzó por izquierda hasta que enganchó hacia adentro y sacó un remate dirigido abajo que, con complicidad del arquero, se metió al lado del palo.

A los 43' Túnez se puso en partido. Pero terminó siendo algo circunstancial. La jugada nació de un lateral que rechazan y deriva en un centro de Hannibal Mejbri desde la derecha al primer palo que conectó Omar Rekik. Más allá de eso, los tunecinos no mostraron ni el fútbol ni el peligro necesarios para acariciar un empate, aún con todo un segundo tiempo por delante.

Una vez iniciado el complemento, Túnez fue en busca del empate, aunque se mostró impotente en ataque, con pocas ideas y lateralizando mucho el juego.

Pero si algo mostró el segundo tiempo fue la confirmación de la superioridad de Suecia, que a los 60' le bajó la persiana al partido aprovechando y exponiendo graves falencias de sus rivales, tanto defensivas como con la pelota. Increíble y fallida salida de Túnez, con errores impermisibles en un Mundial. Ellyes Skhiri recibió del arquero, quiso hacer una calesita con demasiada tranquilidad e Isak se la robó, asistió a un solitario Gyokeres y el del Arsenal definió con calidad para el 3-1.

No hubo prácticamente más partido. Apenas un gol anulado por un fuera de juego de un metro de un recién ingresado Mattias Svanberg. Suecia cerró caminos, y a un Túnez con pocas ideas lo terminó de anular.

Por si fuera poco, a los 86' Mattias Svanberg convertiría un gol increíble. Recién ingresado aprovechó un tiro libre desde la derecha en el que partió un metro adelantado, pero como Isak conectó antes lo asistió involuntariamente y el gol -chequeo mediante- fue válido.

Y para confirmar que Túnez se había desmoronado, otra vez apareció Ayari. Nuevamente error en salida y zapatazo expreso al ángulo del arquero Chamakh, que ni volando llegó a tocar una pelota que llegaba con mucha potencia.

Espn