Dibu Martínez se recuperó de su lesión y será titular en el debut de Argentina

Según confirmó Buti, el arquero del Aston Villa volvió a entrenarse con normalidad y dejó atrás las molestias físicas que habían generado preocupación.

Todo indica que estará desde el arranque en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni tendrá este lunes una jornada clave de trabajo en Kansas City, con actividades oficiales organizadas por la FIFA, conferencia de prensa y el último entrenamiento abierto a los medios antes de su estreno en el Mundial 2026.

La posible formación de la Selección argentina contra Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.