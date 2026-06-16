Hinchas de Argentina y Argelia se pelearon en Nueva York antes del debut en el Mundial

Hinchas de Argentina y Argelia protagonizaron una pelea en pleno centro de Nueva York durante la tarde del lunes. El incidente ocurrió en la previa del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026 y quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales.

El enfrentamiento se produjo en Times Square, uno de los puntos más emblemáticos de Manhattan, donde simpatizantes argentinos se habían reunido para participar de un banderazo de apoyo a la selección nacional.

En las imágenes difundidas se observan empujones, corridas y golpes entre hinchas albicelestes y otro grupo con camisetas de Argelia. Según trascendió, la tensión comenzó con agresiones verbales y escaló hasta derivar en el enfrentamiento físico. Algunos asistentes intentaron intervenir para frenar la pelea, aunque sin éxito.

Intervino la Policía

Tras los incidentes, efectivos de seguridad acudieron al lugar para controlar la situación, aunque no se informó sobre personas detenidas o heridas.

El banderazo formó parte de las actividades organizadas por los hinchas argentinos antes del encuentro de este martes, correspondiente a la primera fecha del Grupo J. La convocatoria también tuvo una réplica en Kansas City, ciudad donde se hospeda el plantel nacional.