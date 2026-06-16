Corrientes fue sede del primer Encuentro Nacional de Stunt en Bicicleta

Se realizó en Corrientes el Primer Encuentro Nacional de Stunt en Bicicleta. La actividad tuvo lugar este domingo en el barrio Santa Catalina y reunió a aficionados de distintos puntos del país. Hubo competencias, exhibiciones y charlas vinculadas a la seguridad en esta disciplina urbana.

En qué consiste

El stunt en bicicleta consiste en realizar acrobacias, saltos y maniobras de equilibrio. La actividad recibió un crecimiento sostenido en distintas provincias argentinas.

El evento contó con la organización conjunta entre la Municipalidad de Corrientes y referentes de la disciplina, además de asociaciones vinculadas al ciclismo. También se desarrollaron instancias de concientización sobre cuidados y prácticas seguras.

Participación nacional y apoyo municipal

Ciclistas de Jujuy, Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Formosa y Entre Ríos formaron parte del encuentro, que también tuvo una importante asistencia de público. Desde la Municipalidad destacaron el acompañamiento a este tipo de iniciativas, con el objetivo de posicionar a la capital correntina como sede de actividades deportivas y recreativas.

El secretario de Turismo y Deportes, José Sand, remarcó el impulso de la gestión para promover eventos de nivel nacional en la ciudad y fomentar espacios para los jóvenes. En ese sentido, señaló además el impacto positivo en la economía local, a partir de la llegada de visitantes y el movimiento generado en comercios de la zona.