Corrientes sumó tres medallas en el Nacional U14 de Atletismo

La provincia de Corrientes tuvo una destacada actuación en el 2° Campeonato Nacional U14 de Atletismo, disputado durante el fin de semana en la ciudad bonaerense de Tandil, donde sus representantes lograron tres medallas y varios registros sobresalientes frente a los mejores atletas del país.

La delegación correntina estuvo integrada por Mia Flores, Martín Costarelli, Valentina Blanco y Fátima Schiavi, quienes debieron afrontar un viaje de más de 16 horas y competir en condiciones climáticas adversas, con lluvias y temperaturas que llegaron a los cinco grados bajo cero.

La principal actuación llegó de la mano de Mia Flores, quien se consagró subcampeona nacional en salto en largo. La atleta de apenas 12 años logró una marca de 4,73 metros, mejorando su propio récord personal y quedándose con la medalla de plata entre 29 competidoras. El título quedó en manos de Lola Ortega, de Ciudad de Buenos Aires.

Además, Flores había clasificado a la final de los 80 metros llanos tras obtener el segundo puesto en su serie. Sin embargo, una contractura en el isquiotibial izquierdo obligó al cuerpo técnico a preservarla para evitar una lesión mayor, por lo que no pudo disputar la final ni participar al día siguiente en los 150 metros llanos, donde también tenía aspiraciones de podio.

Otra de las grandes alegrías para Corrientes fue la actuación de Martín Costarelli en los 80 metros con vallas. El joven atleta consiguió la medalla de bronce con un tiempo de 14,30 segundos, mejorando ampliamente su marca personal y logrando así su primer podio nacional luego de un año de intenso trabajo y preparación.

También subió al podio Valentina Blanco, quien obtuvo la medalla de bronce en los 80 metros con vallas. La atleta correntina registró un tiempo de 15,53 segundos, mejorando notablemente su rendimiento y consolidándose entre las mejores del país en su categoría.

Por su parte, Fátima Schiavi hizo su debut en un Campeonato Nacional y finalizó en el puesto 17 en los 1.200 metros. Más allá del resultado, desde el cuerpo técnico destacaron su proyección deportiva y la experiencia adquirida al competir frente a las mejores atletas argentinas.

Durante la segunda jornada, Costarelli, Blanco y Schiavi también participaron en los 150 metros llanos, sumando nuevas experiencias y mejorando sus registros personales.

Desde el equipo CorrientesCorre remarcaron que estos resultados cobran aún más valor teniendo en cuenta que los atletas entrenan sin pista sintética ni gran parte de la infraestructura disponible en otras provincias.

En ese sentido, destacaron el esfuerzo de los deportistas, entrenadores y familias para sostener un proyecto deportivo que desde hace más de una década posiciona a Corrientes en los principales escenarios del atletismo nacional.

Asimismo, agradecieron el acompañamiento del Gobierno de Corrientes, la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Turismo, organismos que colaboraron para hacer posible la participación de la delegación en el certamen nacional.