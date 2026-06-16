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Kylian Mbappé brilló y Francia le ganó a Senegal por el Mundial 2026

En el MetLife Stadium, los galos se impusieron por 3-1 sobre los africanos por la primera fecha del Grupo I.

Por El Litoral

Martes, 16 de junio de 2026 a las 18:29

La Selección de Francia inició su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un triunfo por 3-1 sobre Senegal en el MetLife Stadium por la primera fecha del Grupo I. 

Luego de un primer tiempo donde no jugó bien y la pasó mal, los de Didier Deschamps demostraron toda su capacidad en el complemento y se quedaron con los tres puntos por dos golazos de Kylian Mbappé y otro de Bradley Barcolá. 

Los galos se medirán en la próxima con Irak, mientras que los africanos, que descontaron a través de Ibrahim Mbaye, enfrentarán a Noruega.

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