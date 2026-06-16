Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia: probable formación, hora y TV

La Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026 que será ante Argelia este martes, desde las 22, en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del grupo J. Para este compromiso con el que iniciará la defensa del título obtenido en Qatar, el entrenador, Lionel Scaloni, termina de definir el once titular, que contará con la presencia estelar de Lionel Messi.

La principal novedad es que Emiliano Martínez será el arquero titular, pese a que llegó a la preparación en Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le impidió estar en los amistosos previos y llevar a cabo la mayoría de los entrenamientos a la par de sus compañeros. Sin embargo, el Dibu evolucionó y será de la partida.

La principal duda pasa por el lateral derecho: a esta hora, Nahuel Molina le gana la pulseada a Gonzalo Montiel, luego de que ambos empezaran la puesta a punto diferenciados por lesiones musculares, aunque es probable que ambos sumen minutos en algún momento del encuentro.

En el fondo, Cristian Romero será titular tras recuperarse de la lesión ligamentaria que sufrió en Tottenham y lo acompañará Lisandro Matínez, que le ganó el lugar a Nicolás Otamendi.

A su vez, Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Honduras y quedó descartado. El hombre del Olympique de Lyon apuntará a reaparecer en el segundo partido. Para suplantarlo, estará Facundo Medina, originalmente central pero quien ha jugado como marcador de punta y cuando lo incluyeron en la lista para la Copa del Mundo fue pensando en que cumpla esa función.

En el medio no habrá sorpresas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister serán de la partida con Thiago Almada como cuarto elemento en el lugar que quedó vacante tras la salida de Ángel Di María. El mediapunta del Atlético de Madrid tendrá la función de bajar a colaborar.

Por delante estará Lionel Messi acompañado por Lautaro Martínez. El atacante del Inter viene en gran forma tras una temporada campeón de Serie A, mientras que su compeditor Julián Álvarez no estuvo en los últimos amistosos por una molestia en uno de sus tobillos, pero ya se recuperó. La idea sería que el cordobés sume algunos minutos si el partido lo permite.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Dónde verlo

El partido será transmitido por TyC Sports, Telefe, Dsports y la TV Pública.

Además, se lo podrá seguir por las plataformas digitales de Disney Plus y Paramount +

TyC Sports