Nueva Zelanda sorprendió a Irán con un empate

Irán empató 2-2 ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la primera fecha del grupo G del Mundial 2026. Elijah Henry Just anotó en duplicado para el conjunto de Oceanía y Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi lo hicieron para los de Medio Oriente, que llegaba como amplio favorito a este encuentro.

Tras la igualdad entre Bélgica y Egipto, el partido se presentó como una gran posibilidad para tomar la cima en soledad. Pero una actuación memorable de la dupla neozelandeza de ataque, Wood - Just, dejó al combinado asiático con un sabor amargo.

Pese al buen comienzo del conjunto asiático, Nueva Zelanda golpeó primero a los seis minutos gracias a una buena combinación entre Chris Wood y Elijah Henry Just, que definió con un bombazo que dejó sin chances al arquero iraní.

Los instantes siguientes a la apertura del marcador fueron en estado de shock para el equipo asiático. La sorpresa de encontrarse por debajo en el marcador tardó en dejarlos controlar el partido nuevamente.

Tras la pausa de rehidratación, Irán volvió al partido. Shahriyar Moghnlou aguantó de espaldas y esperó por la llegada de Ramin Rezaeian, que definió con calidad con la parte externa del pie derecho para poner el 1-1.

Lo que quedó del primer tiempo fue todo de Irán, que mostró mucho más dominio de balón y jugadores con más técnica para el uno contra uno, pero fallo en el último toque para quedar ingresar con peligro al área rival.

El inicio del complemento llegó con un cambio de aire para los de Oceanía. A los 9' reapareció la combinación que le había dado el 1-0. Wood recibió de Just y asistió al mismo compañero para que defina con un remate cruzado imposible para Beiranvand.

Cuando peor la pasaba Irán llegó el empate. Rezaeian, el autor del 1-1, lanzó un centro magnífico para que aparezca Mohebi y meta el cabezazo que se transformó en 2-2 a los 19'.

Con pocas ideas, la Selección asiática buscó más en los minutos finales. Taremi, su figura, nunca logró imponerse, pero sí lo hizo durante todo el encuentro su lateral por derecha, Rezaeian, autor de un gol y una asistencia, además de protagonizar la gran mayoría de las chances de convertir que tuvo su equipo.

La diferencia entre ambos equipos estuvo sobre la mesa, pero en un partido mucho más ajustado de lo esperado. Nueva Zelanda sabía que era el encuentro en el que más chances tenía de rescatar al menos un punto y por qué no soñar con su primer triunfo en una Copa del Mundo. Para Irán quedará soñar con un buen resultado ante Egipto o Bélgica, los dos máximos candidatos del Grupo G.

Mundial 2026: el fixture y la tabla de posiciones del grupo G

Lunes 15 de junio - Fecha 1

Bélgica 1-1 Egipto

Domingo 21 de junio - Fecha 2

Bélgica vs. Irán | Horarios: 16 (ARG/URU) | Sede: Los Ángeles

Nueva Zelanda vs. Egipto | Horarios: 22 (ARG/URU) | Sede: Vancouver

Viernes 26 de junio/Sábado 27 de junio - Fecha 3

Egipto vs. Irán | Horarios: 00:00 (ARG/URU) | Sede: Seattle

Nueva Zelanda vs. Bélgica | Horarios: 00:00 (ARG/URU) | Sede: Vancouver

Espn