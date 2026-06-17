Portugal, uno de los candidatos del Mundial, debuta ante Congo

Portugal y R.D. Congo jugarán este miércoles desde las 14 en el Houston Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo K, por la fase de grupos del Mundial 2026.

Los Lusos, encabezados por un Cristiano Ronaldo que comenzará a disputar su sexto Mundial, quieren demostrar su candidatura al título con un sólido debut.

Cómo llegan Portugal y R.D. Congo al partido por el Mundial 2026

La Seleção das Quinas ha crecido desde que Roberto Martínez asumió tras el decepcionante papel en Qatar 2022. Campeón de la Nations League 2025 frente a España y cómodamente clasificado a la cita mundialista, viene de vencer por sendos 2-1 a Chile y a Nigeria en los últimos dos amistosos.

Por su parte, el seleccionado congoleño volverá a la Copa del Mundo después de 52 años.

Clasificado al vencer a Jamaica por 1 a 0 en el repechaje, el país que antes era llamado Zaire llega con un empate sin goles frente a Dinamarca y una caída por 2 a 1 ante Chile al certamen ecuménico.

La probable formación de Portugal vs. R.D. Congo, por el Mundial 2026

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

El posible once de R.D. Congo vs. Portugal, por el Mundial 2026

Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku; Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Portugal vs. R.D. Congo, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 14.00

TV: D Sports

Árbitro: Abdul Rahman Jassim (QAT)

VAR: Khamis Al-Marri (QAT)

Estadio: Houston Stadium (Houston, Estados Unidos)

TyC Sports