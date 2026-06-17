Regatas tiene nuevo DT

Regatas Corrientes ya planifica lo que será la campaña 2026/2027 en la élite del baloncesto nacional. El "remero" contará con un presupuesto menor para armar su plantilla y ya confirmó un nuevo entrenador: Martín Villagrán.

La gran apuesta del club de la ribera será la reconstrucción del estadio "José Jorge Contte", que obligaría a ceder recursos en el armado de una estructura deportiva con grandes ambiciones como en otras temporadas.

Por lo pronto Martín Villagrán fue elegido nuevo entrenador para la temporada. Ya se afinan detalles para el armado de la plantilla, que ya sufrió multiples bajas: Andrés Jaime, Juan Pablo Corbalán y Mateo Chiarini, a las que se podrían sumar Nicolás "Penka" Aguirre, y Tayavek Gallizi.

Martín Villagrán viene de dirigir en la temporada pasada a Olímpico de La Banda, equipo con el que no logró clasificar a los playoffs. El nuevo entrenador "fantasma" tuvo un largo proceso en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, donde logró ser campeón de la Copa Super 20, en el año 2023 y obtuvo el tercer lugar en la Liga Sudamericana en 2024.