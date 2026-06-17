Otro golpe para Boca Unidos: se queda sin su goleador

El Club Atlético Boca Unidos informó que el jugador Lautaro Mendoza solicitó la ejecución de la cláusula de rescisión contractual, con el objetivo de continuar su carrera deportiva en el Club Atlético Mitre de Santiago del Estero. Mendoza, de Laguna Brava, es uno de los mejores jugadores del torneo.







"La decisión fue adoptada de manera unilateral por el futbolista", aseguró el club de la ribera. "Asimismo, corresponde aclarar que los derechos federativos y económicos del jugador pertenecen al Club Deportivo Mandiyú de Corrientes, institución que llevó adelante la negociación correspondiente con el Club Mitre", detalló.







"En este marco, Boca Unidos considera necesario dejar constancia de que no ha percibido ningún importe económico por la salida del jugador, aun cuando esta institución fue la vidriera deportiva que permitió su crecimiento, competencia y exposición en el fútbol profesional", advirtió la institución.







"También resulta oportuno señalar que, al momento de concretarse el préstamo del futbolista, Boca Unidos cumplió íntegramente con la palabra asumida y con las condiciones acordadas entre las partes, actuando siempre con buena fe y respeto institucional".







"Boca Unidos lamenta que el Club Deportivo Mandiyú no haya cumplido con la palabra oportunamente asumida, desconociendo el espíritu de buena fe y reciprocidad bajo el cual se concretó el préstamo del jugador", se quejaron.







"Boca Unidos agradece a Lautaro Mendoza por su paso por el Club y le desea éxitos en esta nueva etapa de su carrera".

En las últimas horas, trascendió que la dirigencia de Mandiyú negoció directamente con el club santiagueño, a pesar de un acuerdo de palabra (sin contrato ni documento) con Boca Unidos.

De acuerdo a lo pactado de palabra, Mendoza vestiría la roja y amarilla durante el 2026, para luego evaluar juntos opciones de mercado que beneficien a los clubes y al futbolista.







Sin embargo, la institución algodonera (dueña de su pase) hizo uso de la “opción de repesca” para luego venderlo.







El Aurirrojo se queda sin una pieza clave en el cierre de la primera fase, en la que necesita sumar varios puntos para meterse en la zona campeonato.







Ahora tendrá la posibilidad de buscar un reemplazante en el mercado de invierno luego de sellar a Alejandro Donatti y Mariano Miño.



