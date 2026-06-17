Los correntinos Meza y Salas fueron borrados por el River de Coudet

A través de un comunicado oficial, el Club Atlético River Plate anunció de manera sorpresiva que los futbolistas correntinos Maximiliano Meza y Maximiliano Salas, junto a figuras consagradas como Germán Pezzella, Paulo Díaz y Fabricio Bustos, no formarán parte de la delegación que viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

El plantel profesional del club de Núñez retomó las actividades físicas este miércoles, dejando al descubierto una reestructuración en el vestuario millonario.

Maximiliano Salas

La dirigencia de River Plate ratificó que una nómina de siete futbolistas fue excluida de la delegación que este sábado 20 de junio abordará el vuelo rumbo a España.

Es así que el director técnico Eduardo Coudet desestima la participación de Paulo Díaz, Germán Pezzella y Fabricio Bustos, junto a Giuliano Galoppo, Alex Woiski y a los correntinos Maximiliano Meza y Maximiliano Salas, quienes tienen el cartel de salida colgado.

Todos ellos fueron llamados a presentarse el próximo lunes 22 de junio en el predio de Ezeiza para entrenarse apartados del grupo principal.

Maximiliano Meza

Negociaciones en curso y el futuro de los futbolistas de la región

La decisión administrativa también alcanza a las jóvenes promesas de la institución y a los futbolistas que se encuentran cedidos a préstamo en ligas del exterior.

El comunicado de la entidad de Núñez especificó que los juveniles Ian Subiabre y Santiago Lencina tampoco formarán parte de la pretemporada en España debido a que la comisión directiva mantiene negociaciones avanzadas para transferirlos a otras instituciones.

En el plano defensivo, se confirmó que el correntino Andrés Herrera finalizará su préstamo en el Columbus Crew de la MLS el próximo 30 de junio; no obstante, el lateral derecho tampoco regresará a la Argentina ya que existen tratativas en curso para ejecutar su venta definitiva a la franquicia de los Estados Unidos.

Herrera junto a Messi en la MLS

El panorama para Alicante y las variables del mercado internacional

A pesar del recorte de contratos, el cuerpo técnico del "Chacho" Coudet viajará a la península ibérica con un grupo donde también se incluyeron futbolistas que se encuentran en vidriera.

Respecto a las reincorporaciones internacionales, el volante Kevin Castaño se sumará al grupo de los marginados en Buenos Aires una vez que concluya la participación de su respectivo seleccionado en el Mundial de fútbol, mientras que Matías Galarza Fonda correrá la misma suerte en caso de que River decida no hacer uso efectivo de su opción de compra.

Finalmente, las autoridades de River Plate informaron de manera oficial que declararon formalmente "negociables" a cuatro futbolistas que sí integrarán la delegación que se instalará en Alicante, una estrategia comercial cuya decisión ya fue debidamente notificada a cada uno de sus agentes para acelerar sus salidas.