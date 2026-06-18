Colombia debutó con una victoria aplastante ante Uzbekistán

Colombia jugó ante Uzbekistán en el estadio Azteca de México por la primera fecha del grupo K del Mundial 2026 y ganó 3-1 con la presencia determinante de Luis Díaz.

El equipo de Lorenzo salió a la cancha con un libreto que era el esperado. Fue el claro dominador de las acciones en el primer tiempo, pero careció de profunidad para romper una línea defensiva ajustada, sólida, que embarró el genio creativo de sus mejores futbolistas.

Con 30 minutos en el marcador, Colombia no había tenido situaciones claras de gol. Por supuesto, menos Uzbekistán, que se apegó a una idea que arrinconó bien a Lucho Díaz, preso de la línea de 3/5 de Fabio Cannavaro.

Pasado ese tramo, la Tricolor se activó de la mano de Lucho, que con un disparo cruzado de zurda hizo vibrar el arco de Uzbekistán, cuyo palo evitó el 1-0 por centímetros.

Inmediatamente, Díaz ganó una impresionante carrera en velocidad y generó la tarjeta amarilla en Khusanov, el central que quedó apercibido. Lucho se levantó, miró hacia la gente y con un gesto levantó a todo el estadio, que ya estaba en una etapa de nervios inimaginable.

Después de esa arenga de Lucho, que parecía predecir lo que estaba por llegar, el mismo '7' fue fundamental para el primer grito sagrado de la noche.

Con su pie derecho, levantó una pelota precisa a las espaldas de la defensa de Uzbekistán y encontró a Dani Muñoz, que de volea conectó para romper el cero.

El segundo tiempo inició con otro tinte, especialmente porque Cannavaro decidió sacar un poco más arriba a su equipo con dos cambios que tuvieron un efecto rápido.

A los 15', un increíble error de Camilo Vargas abrió la puerta al empate. El arquero no pudo controlar un disparo de Shomurodov y Fayzullaev la empujó de cabeza sin resistencia.

Pese al golpe, Colombia tuvo una rápida reacción. Gustavo Puerta recuperó una pelota en zona peligrosa para Uzbekistán y lideró la contra que acabó en gol de Luis Díaz, el primero suyo en los Mundiales.

A partir de allí, Colombia tuvo algunas situaciones más para liquidar pero entre el cansancio y un rival que todavía apretaba por el empate, no ocurrió.

Uzbekistán terminó siendo el dueño de la pelota en el tramo final. Deseoso de un empate que nunca llegó, los de Cannavaro hicieron lo posible para un segundo gol que hubiese sido festejado con locura.

Sobre la hora, una increíble jugada de Cucho Hernández terminó en centro para Campaz, que de cabeza sentenció el cotejo.

De esta manera, Colombia logró sus primeros tres puntos en el Mundial y quedó líder de la tabla del Grupo K sobre Portugal y RD Congo. El próximo desafío será ante los africanos, de regreso a Guadalajara.

Espn