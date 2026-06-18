Mundial 2026: cuáles son los partidos de este jueves

Este jueves 18 de junio se presenta como una jornada ideal para los amantes del fútbol, con una cartelera que mantendrá a los fanáticos pegados a la pantalla desde el mediodía hasta altas horas de la noche.

La Copa del Mundo 2026 entra en una etapa de definiciones y la agenda del día propone un recorrido global que arranca en los primeros turnos con el choque entre República Checa y Sudáfrica a las 13, seguido por el siempre intenso duelo europeo entre Suiza y Bosnia Herzegovina a partir de las 16.

A medida que caiga la tarde, el continente americano tomará el protagonismo absoluto del Mundial. A las 19, Canadá buscará hacer valer su localía frente al siempre impredecible Qatar en un cruce clave para las aspiraciones de ambos.

El plato fuerte y el cierre de la jornada mundialista llegará a las 22 con un verdadero partidazo: México se medirá ante Corea del Sur en un encuentro que promete máxima intensidad, velocidad y un marco espectacular digno de una cita ecuménica.

PARTIDOS DEL JUEVES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV

13:00 | República Checa vs. Sudáfrica | TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO

16:00 | Suiza vs. Bosnia Herzegovina | Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports y DGO

19:00 | Canadá vs. Qatar | Paramount+, DSports y DGO

22:00 | México vs. Corea del Sur | TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO

Olé