Mundial 2026: cuáles son los partidos de este jueves

Este jueves 18 de junio se presenta como una jornada ideal para los amantes del fútbol, con una cartelera que mantendrá a los fanáticos pegados a la pantalla desde el mediodía hasta altas horas de la noche.
La Copa del Mundo 2026 entra en una etapa de definiciones y la agenda del día propone un recorrido global que arranca en los primeros turnos con el choque entre República Checa y Sudáfrica a las 13, seguido por el siempre intenso duelo europeo entre Suiza y Bosnia Herzegovina a partir de las 16.
A medida que caiga la tarde, el continente americano tomará el protagonismo absoluto del Mundial. A las 19, Canadá buscará hacer valer su localía frente al siempre impredecible Qatar en un cruce clave para las aspiraciones de ambos.
El plato fuerte y el cierre de la jornada mundialista llegará a las 22 con un verdadero partidazo: México se medirá ante Corea del Sur en un encuentro que promete máxima intensidad, velocidad y un marco espectacular digno de una cita ecuménica.
PARTIDOS DEL JUEVES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV
- 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica | TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO
- 16:00 | Suiza vs. Bosnia Herzegovina | Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium, DSports y DGO
- 19:00 | Canadá vs. Qatar | Paramount+, DSports y DGO
- 22:00 | México vs. Corea del Sur | TyC Sports, Paramount+, DSports y DGO
Olé