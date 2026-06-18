Boca confirmó la llegada de Arruabarrena como nuevo DT

Rodolfo Arruabarrena inició oficialmente su segundo ciclo como entrenador de Boca y el club confirmó este jueves los detalles de su contrato junto con la composición de su cuerpo técnico.

A través de un comunicado difundido en el primer día de la pretemporada, la institución anunció que el Vasco firmó vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que continuará en el cargo, al menos, hasta después de las próximas elecciones del club.

La estructura de trabajo estará integrada por Diego Markic y Juan Gobet como ayudantes de campo, Gustavo Roberti y Cristian Díaz como preparadores físicos, Cristian Muñoz como entrenador de arqueros y Amr Mokthar como analista de video.

Además de la presentación oficial, Arruabarrena comenzó su nueva etapa con decisiones importantes sobre el plantel.

Boca ya rescindió los contratos de Nicolás Orsini, Ander Herrera y Edinson Cavani, mientras que Juan Ramírez aparece como el próximo jugador en desvincularse de la institución.

Por otra parte, el entrenador tampoco tendrá en cuenta a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Lucas Janson y Agustín Martegani.

Los cuatro futbolistas deberán buscar un nuevo destino para continuar sus carreras, en el marco de una profunda reestructuración impulsada por el Vasco en su regreso al banco xeneize.

El plantel de Boca regresó este jueves por la mañana a los entrenamientos luego de 20 días de descanso y con Rodolfo Arruabarrena como nuevo director técnico en lugar de Claudio Úbeda.

Mientras evalúa a los jugadores, Arruabarrena sumó como permanentes a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores. En principio, en el mercado de pases buscará un arquero, un defensor central, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un centrodelantero.



