San Martín mantiene la base y sumó a un jugador con pasado reciente en Regatas

El Club San Martín de Corrientes tiene prácticamente completo su plantel para la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27. La entidad del barrio La Cruz apuesta a la continuidad del proyecto que lidera técnicamente Gabriel Revidatti y por eso decidió repetir varios nombres dentro del plantel. El DT afrontará su cuarta temporada como entrenador principal de la entidad.

El base santafesino Gastón García y el escolta correntino Franco Méndez son los principales referentes que quedaron en el plantel. García llegó a San Martín en el 2019, por lo tanto disputará su octava temporada consecutiva. Mientras que Méndez (24 años) es un jugador que surgió en la entidad Rojinegra y se fue ganando minutos en cancha con el correr de los torneos.

También siguen Salvador Giletto (llegó proveniente de Regatas la pasada temporada), Lautaro Berra (se sumó a San Martín en el anterior torneo) y el brasileño Daniel Moreira (llegó en la Liga 25/26 para ocupar el lugar que dejó vacante Reginal Becton).

Además, Mateo Rearte y Gernónimo Ramallo se ganaron la oportunidad de ingresar con mayor regularidad en la rotación.

Por ahora la única cara nueva del plantel es un ex Regatas: Sebastián Lugo. El alero dejó la entidad del parque Mitre después de dos temporada para sumarse el Rojinegro. En la Liga anterior, el jugador chaqueño promedió 6.4 puntos y 4.4 rebotes en 21.9 minutos en cancha por juego.

Respecto a la Liga 25/26, las bajas son las del base Víctor Fernández, el alero Lucas Gargallo y el ala pivote Federico Aguerre.

La dirigencia de San Martín se mantiene en el mercado de pases donde busca un base.