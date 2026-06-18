Dylan Bordón integra la preselección Argentina

De cara a la tercera ventana de clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027, la selección Argentina tiene definida su preselección de 24 jugadores elegidos por el entrenador Pablo Prigioni con la inclusión del correntino Dylan Bordón.

El base de 21 años que viene de jugar en Canarias, España, ya estuvo en las dos primeras ventanas, aunque no tuvo minutos en cancha en todos los partidos.

Los 24 jugadores son los potencialmente convocables para la ventana, y de esta lista surgirá la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos a partir del domingo 21 de junio en el Espacio DAM de Zárate en la medida que queden liberados de los compromisos con sus clubes en el caso de los que aún siguen en competencia.

Los partidos serán el jueves 2 de julio a las 22:10hs ante Uruguay en Montevideo y el domingo 5 a las 21:10hs ante Panamá en la Ciudad de Panamá.



Dentro de la nómina aparecen, entre otros, Facundo Campazzo (Real Madrid), Nicolás Laprovittola (Barcelona) y José Vildoza (Básquet Girona, España). Todos ellos se desempeñan como bases, en la misma posición de Bordón.

La ventana 3 marcará el cierre de la Primera Fase. Argentina llega con un récord de 3-1 en el Grupo D, como escolta de Uruguay (4-0). Panamá (1-3) y Cuba (0-4) completan la zona.

Los Clasificatorios continuarán en agosto cuando los tres mejores equipos del Grupo D se junten con los tres clasificados del Grupo B. Canadá lidera la zona con un récord de 4-0, seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).