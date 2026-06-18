San Martín será parte del “Torneo de la Bandera”

San Martín será uno de los dos representantes correntinos que formarán parte del 30° Aniversario del Torneo “Omar Delgado”, organizado por Rosario Central. La competencia se disputará desde este viernes hasta el domingo 21 de junio en cuatro sedes distribuidas en la ciudad de Rosario.

El rojinegro afrontará la exigente competencia ante equipos de distintos puntos del país. En la previa, la entrenadora del plantel, Irma Morel, destacó la importancia de la experiencia: “Estamos siempre protagonizando las finales en la región entonces nos pusimos una meta que para nosotros es un poquito más arriba: ir a este torneo que van los mejores equipos de a nivel nacional”.

El certamen representa una oportunidad para que el equipo continúe su crecimiento. “Tenemos que ir buscando metas un poquito más altas porque estamos trabajando bien. Venimos con un grupo de chicos que comenzó a principio de año y nosotros no siempre tenemos un plantel fijo. Los chicos que vienen son estudiantes, se reciben y se van, o comienzan a trabajar. Cuesta mantener un plantel como puede hacerlo un equipo profesional. Acá no hay profesionales, entonces para nosotros que siempre estamos en el podio a nivel regional, ya queremos medirnos un poquito más arriba”, expresó.

Por otro lado, además del desafío deportivo, la participación en el certamen demandó un importante esfuerzo económico por parte del plantel. “Lo vivimos con mucha intensidad porque la parte económica hoy está muy difícil. Muchos de los chicos son estudiantes, otros trabajan, entonces nos cuesta mucho reunir el dinero que demanda el torneo. Es una competencia costosa, hay que viajar hasta Rosario y afrontar los gastos de transporte. Para nosotros es difícil, pero creo que lo estamos logrando de a poquito”, finalizó.