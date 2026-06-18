Nicolás Tagliafico entrenó a la par de sus compañeros

La goleada del debut frente a Argelia ya quedó atrás para la Selección Argentina, que se entrenó por la tarde de este jueves pensando en Austria, su próximo rival en el Mundial 2026, con una novedad: Nicolás Tagliafico se movió a la par de sus compañeros por primera vez desde su lesión.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni entrenó este jueves por la tarde en Kansas City, donde tiene su búnker mundialista (viajará a Dallas para el partido del próximo lunes y, finalizado este, regresará a su “casa”), con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa.

La gran novedad fue que Tagliafico estuvo a la par y, con cuatro entrenamientos por delante, estaría a disposición para el partido con Austria, aunque Scaloni en principio decidiría no arriesgarlo y Facundo Medina se mantendría en el lateral izquierdo.

Con algo de retraso y afortunadamente sin el sol impiadoso de los últimos días, salieron los futbolistas con la novedad de Tagliafico, por primera vez a la par de sus compañeros después de la lesión muscular grado 1 que sufrió en el amistoso ante Honduras en Texas y que lo marginó del ensayo ante Islandia y de la presentación en la Copa del Mundo frente a Argelia.

El que estuvo fue ausente fue Gonzalo Montiel. Según informó Diego Monroig en ESPN Mundial, el lateral derecho de River Plate se quedó en el gimnasio para bajar cargas como sucedió recientemente con Nico Paz. "Es una cuestión de precaución. La intención es que este viernes ya pueda entrenarse a la par del grupo", aclaró el periodista.

Las miradas en Messi



Las prácticas de la Albiceleste siempre acaparan mucha atención, pero en esta oportunidad el rincón destinado a la prensa en el Compass Minerals National Performance Center parecía más lleno de lo habitual.

En una jornada en la que su familia debió emitir un comunicado para aclarar cuál es el estado de salud de su padre Jorge, Lionel salió a la práctica rodeado de Lisandro Martínez, Cuti Romero, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

En los 15 minutos que pudo observar la prensa, se lo vio alegre y distendido en los toques de pelota y en el loco posterior.

Cuando el preparador físico Luis Martín indicó el cambio de trabajo, Leo aprovechó una pelota suelto y clavó un zurdazo que se estrelló en el travesaño.

Con información de ESPN