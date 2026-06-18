El club Córdoba recibe a la primera fase del Argentino de Federaciones

Con la participación de cinco seleccionados, este viernes se pondrá en marcha en Corrientes la primera fase del Campeonato de mini básquetbol para varones. En cancha del Club Básquetbol Córdoba, además del representativo correntino, jugarán Chaco, Formosa, Misiones y Entre Ríos.

La primera fecha se disputará este viernes. Dara inicio a las 18 con el encuentro entre Chaco y Formosa. Posteriormente, será el turno de Corrientes frente a Misiones.

La segunda fecha se jugará el sábado a la mañana, mientras que la tercera se disputará a la tarde. La jornada del domingo estará reservada para las fechas cuatro y cinco de esta primera fase.

Todos los partidos del Campeonato Argentino de Federaciones serán transmitidos a través de la web de Basquetpass.tv.

Venta de entradas



La venta de entradas a los partidos ya está disponible en la sede de la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes (9 de julio 1536, 2do piso) de 9 a 12. El valor de las entradas es de $5.000 y el abono para ingresar a las cinco fechas es de $20.000. También se podrán comprar en puerta el día de los partidos.

Corrientes



La selección de Corrientes contará con la conducción técnica de Juan Cruz Alderete y el plantel está integrado por: Tiziano Noronha (Regatas), Noah Canga (Regatas), Bautista Córdoba (Regatas), Alejo Gómez (Regatas), Felipe Ávalos (Regatas), Yamil Ayala (Regatas), Joaquín Dávila (Regatas), Alejo Leguizamón (Sportiva), Mateo Ferreyra (San Martín), Joaquín Velázquez (San Martín), Mateo Rearte (San Martín), Joaquín Guglielmone (Belgrano) y Benjamín Acevedo (Unión).