El Real Madrid quiere a una figura de la Selección Argentina y apunta a romper el mercado

El Real Madrid busca sacudir el mercado de pases y para eso apunta al fichaje de Enzo Fernández. El proyecto merengue que diseña el entrenador portugués José Mourinho ya sumó nombres como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva.

Mourinho colocó a Enzo como prioridad absoluta para su regreso al Real Madrid y el armado del mediocampo. Según medios españoles, el presidente Florentino Pérez estaría dispuesto a ofrecer más de 100 millones de euros al Chelsea.

De acuerdo a la información disponible, ya existieron contactos con el entorno del jugador y charlas contractuales preliminares. Chelsea no quiere venderlo, aunque podría negociar ante su insistencia por una cifra cercana a 140 millones de euros.

Actualidad en el Mundial y mirada al futuro

El mediocampista es capitán del Chelsea y viene de jugar con Argentina en el debut mundialista ante Argelia. Este lunes volverá a ser titular frente a Austria, mientras su futuro sigue ligado a un contrato hasta 2032.

El entrenador portugués considera que la llegada del argentino sería clave para el esquema que imagina en el Santiago Bernabéu. Y para Fernández pasar al club más poderoso del mundo es una oportunidad para aprovechar, sin embargo, recién cuando termine la Copa del Mundo pondrá el foco en su futuro.

Con información de TyC Sports.